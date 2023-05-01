Plex Μισθοί

Ο μισθός της Plex κυμαίνεται από $134,325 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Μηχανικός Λογισμικού στο χαμηλό άκρο έως $271,350 για έναν Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Plex . Τελευταία ενημέρωση: 11/28/2025