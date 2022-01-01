Κατάλογος Εταιρειών
Playtech Μισθοί

Ο μισθός της Playtech κυμαίνεται από $16,444 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Εξυπηρέτηση Πελατών στο χαμηλό άκρο έως $180,900 για έναν Αρχιτέκτονας Λύσεων στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Playtech. Τελευταία ενημέρωση: 9/14/2025

$160K

Μηχανικός Λογισμικού
Median $59.8K

Μηχανικός Λογισμικού Backend

Επιχειρησιακός Αναλυτής
$63.3K
Εξυπηρέτηση Πελατών
$16.4K

Επιστήμονας Δεδομένων
$44.4K
Ανθρώπινοι Πόροι
$71.3K
Διευθυντής Σχεδιασμού Προϊόντος
$61.1K
Διαχειριστής Προϊόντος
$36.1K
Διαχειριστής Έργων
$48.6K
Προσελκυστής Προσωπικού
$30.7K
Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού
$75.4K
Αρχιτέκτονας Λύσεων
$181K
Διαχειριστής Τεχνικών Προγραμμάτων
$37.9K
Συχνές Ερωτήσεις

Playtech에서 보고된 최고 급여 직무는 Αρχιτέκτονας Λύσεων
Playtech에서 보고된 연간 총 보상의 중간값은 $54,201입니다.

