Playtech Μισθοί

Ο μισθός της Playtech κυμαίνεται από $16,444 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Εξυπηρέτηση Πελατών στο χαμηλό άκρο έως $180,900 για έναν Αρχιτέκτονας Λύσεων στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Playtech . Τελευταία ενημέρωση: 9/14/2025