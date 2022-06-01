PLAYSTUDIOS Μισθοί

Ο μισθός της PLAYSTUDIOS κυμαίνεται από $10,251 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Προσελκυστής Προσωπικού στο χαμηλό άκρο έως $160,928 για έναν Διαχειριστής Προϊόντος στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της PLAYSTUDIOS . Τελευταία ενημέρωση: 9/13/2025