PLAYSTUDIOS
PLAYSTUDIOS Μισθοί

Ο μισθός της PLAYSTUDIOS κυμαίνεται από $10,251 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Προσελκυστής Προσωπικού στο χαμηλό άκρο έως $160,928 για έναν Διαχειριστής Προϊόντος στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της PLAYSTUDIOS. Τελευταία ενημέρωση: 9/13/2025

$160K

Μηχανικός Λογισμικού
Median $113K
Μάρκετινγκ
$103K
Διαχειριστής Προϊόντος
$161K

Διαχειριστής Προγραμμάτων
$90.5K
Διαχειριστής Έργων
$39.4K
Προσελκυστής Προσωπικού
$10.3K
Συχνές Ερωτήσεις

Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην PLAYSTUDIOS είναι Διαχειριστής Προϊόντος at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αμοιβή $160,928. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην PLAYSTUDIOS είναι $96,480.

