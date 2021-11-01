Κατάλογος Εταιρειών
Playrix Μισθοί

Ο μισθός της Playrix κυμαίνεται από $41,790 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Σχεδιαστής Προϊόντος στο χαμηλό άκρο έως $102,977 για έναν Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Playrix. Τελευταία ενημέρωση: 9/13/2025

$160K

Μηχανικός Λογισμικού
Median $59.2K

Μηχανικός Λογισμικού Backend

Μηχανικός Λογισμικού Διασφάλισης Ποιότητας (QA)

Μηχανικός Λογισμικού Βιντεοπαιχνιδιών

Επιχειρησιακός Αναλυτής
$79.6K
Αναλυτής Δεδομένων
$95.9K

Επιστήμονας Δεδομένων
$90.5K
Χρηματοοικονομικός Αναλυτής
Median $80.5K
Ανθρώπινοι Πόροι
$61.5K
Σχεδιαστής Προϊόντος
$41.8K
Διαχειριστής Προϊόντος
$43.4K
Προσελκυστής Προσωπικού
$45.5K
Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού
$103K
Συχνές Ερωτήσεις

Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην Playrix είναι Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αμοιβή $102,977. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Playrix είναι $70,546.

