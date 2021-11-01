Playrix Μισθοί

Ο μισθός της Playrix κυμαίνεται από $41,790 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Σχεδιαστής Προϊόντος στο χαμηλό άκρο έως $102,977 για έναν Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Playrix . Τελευταία ενημέρωση: 9/13/2025