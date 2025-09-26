Κατάλογος Εταιρειών
Plate IQ
Plate IQ Διαχειριστής Προϊόντος Μισθοί

Η μέση συνολική αποζημίωση Διαχειριστής Προϊόντος in Canada στην Plate IQ κυμαίνεται από CA$100K έως CA$137K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Plate IQ. Τελευταία ενημέρωση: 9/26/2025

Μέση Συνολική Αποζημίωση

CA$109K - CA$129K
Canada
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος
CA$100KCA$109KCA$129KCA$137K
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος

Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη Plate IQ?

Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Διαχειριστής Προϊόντος στην Plate IQ in Canada φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή CA$137,408. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Plate IQ για τον ρόλο Διαχειριστής Προϊόντος in Canada είναι CA$100,368.

