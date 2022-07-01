Κατάλογος Εταιρειών
PhishLabs
Εργάζεστε Εδώ; Διεκδικήστε την Εταιρεία σας

PhishLabs Μισθοί

Ο μισθός της PhishLabs κυμαίνεται από $35,820 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Επιτυχία Πελατών στο χαμηλό άκρο έως $72,635 για έναν Επιχειρηματική Ανάπτυξη στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της PhishLabs. Τελευταία ενημέρωση: 11/26/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Επιχειρηματική Ανάπτυξη
$72.6K
Επιτυχία Πελατών
$35.8K
Λείπει ο τίτλος σας;

Αναζητήστε όλους τους μισθούς στη σελίδα αποδοχών ή προσθέστε τον μισθό σας για να βοηθήσετε να ξεκλειδώσει η σελίδα.


Συχνές Ερωτήσεις

Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην PhishLabs είναι Επιχειρηματική Ανάπτυξη at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αμοιβή $72,635. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην PhishLabs είναι $54,228.

Προτεινόμενες Θέσεις

    Δεν βρέθηκαν προτεινόμενες θέσεις για την PhishLabs

Σχετικές Εταιρείες

  • Amazon
  • Google
  • Apple
  • Airbnb
  • DoorDash
  • Δείτε όλες τις εταιρείες ➜

Άλλοι Πόροι

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/phishlabs/salaries.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.