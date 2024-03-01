PHASTAR Μισθοί

Ο μισθός της PHASTAR κυμαίνεται από $107,145 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Επιστήμονας Δεδομένων στο χαμηλό άκρο έως $153,000 για έναν Μηχανικός Λογισμικού στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της PHASTAR . Τελευταία ενημέρωση: 11/26/2025