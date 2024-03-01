Κατάλογος Εταιρειών
PHASTAR
Εργάζεστε Εδώ; Διεκδικήστε την Εταιρεία σας

PHASTAR Μισθοί

Ο μισθός της PHASTAR κυμαίνεται από $107,145 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Επιστήμονας Δεδομένων στο χαμηλό άκρο έως $153,000 για έναν Μηχανικός Λογισμικού στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της PHASTAR. Τελευταία ενημέρωση: 11/26/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Επιστήμονας Δεδομένων
$107K
Μηχανικός Λογισμικού
$153K
Λείπει ο τίτλος σας;

Αναζητήστε όλους τους μισθούς στη σελίδα αποδοχών ή προσθέστε τον μισθό σας για να βοηθήσετε να ξεκλειδώσει η σελίδα.


Συχνές Ερωτήσεις

Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην PHASTAR είναι Μηχανικός Λογισμικού at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αμοιβή $153,000. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην PHASTAR είναι $130,072.

Προτεινόμενες Θέσεις

    Δεν βρέθηκαν προτεινόμενες θέσεις για την PHASTAR

Σχετικές Εταιρείες

  • Airbnb
  • SoFi
  • Dropbox
  • Databricks
  • Spotify
  • Δείτε όλες τις εταιρείες ➜

Άλλοι Πόροι

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/phastar/salaries.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.