Personetics
Personetics Διευθυντής Προϊόντος Μισθοί

Η μέση συνολική αποζημίωση Διευθυντής Προϊόντος in Israel στην Personetics κυμαίνεται από ₪181K έως ₪248K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Personetics. Τελευταία ενημέρωση: 11/2/2025

Μέση Συνολική Αποζημίωση

₪194K - ₪235K
Israel
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος
₪181K₪194K₪235K₪248K
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος

Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη Personetics?

Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Διευθυντής Προϊόντος στην Personetics in Israel φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή ₪247,539. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Personetics για τον ρόλο Διευθυντής Προϊόντος in Israel είναι ₪181,387.

Άλλοι Πόροι