Personetics
Personetics Εξυπηρέτηση Πελατών Μισθοί

Η μέση συνολική αποζημίωση Εξυπηρέτηση Πελατών in Israel στην Personetics κυμαίνεται από ₪134K έως ₪195K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Personetics. Τελευταία ενημέρωση: 11/2/2025

Μέση Συνολική Αποζημίωση

₪154K - ₪175K
Israel
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος
₪134K₪154K₪175K₪195K
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος

Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη Personetics?

Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Εξυπηρέτηση Πελατών στην Personetics in Israel φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή ₪195,266. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Personetics για τον ρόλο Εξυπηρέτηση Πελατών in Israel είναι ₪134,039.

