Personetics
Personetics Επιχειρηματικός Αναλυτής Μισθοί

Η μέση συνολική αποζημίωση Επιχειρηματικός Αναλυτής in Israel στην Personetics κυμαίνεται από ₪199K έως ₪283K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Personetics. Τελευταία ενημέρωση: 11/2/2025

Μέση Συνολική Αποζημίωση

₪226K - ₪257K
Israel
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος
₪199K₪226K₪257K₪283K
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Επιχειρηματικός Αναλυτής στην Personetics in Israel φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή ₪283,477. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Personetics για τον ρόλο Επιχειρηματικός Αναλυτής in Israel είναι ₪199,395.

