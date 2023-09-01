Κατάλογος Εταιρειών
Performics
Performics Μισθοί

Ο μισθός της Performics κυμαίνεται από $6,848 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Μάρκετινγκ στο χαμηλό άκρο έως $122,113 για έναν Διαχειριστής Έργων στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Performics. Τελευταία ενημέρωση: 10/17/2025

Επιχειρησιακός Αναλυτής
$76.5K
Μάρκετινγκ
$6.8K
Λειτουργίες Μάρκετινγκ
$85.3K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Διαχειριστής Έργων
$122K
Πωλήσεις
$30.7K
Συχνές Ερωτήσεις

Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην Performics είναι Διαχειριστής Έργων at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αμοιβή $122,113. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Performics είναι $76,500.

Άλλοι Πόροι