People Data Labs Μηχανικός Λογισμικού Μισθοί στη New York City Area

Η μέση συνολική αποζημίωση Μηχανικός Λογισμικού in New York City Area στην People Data Labs κυμαίνεται από $131K έως $187K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της People Data Labs. Τελευταία ενημέρωση: 10/1/2025

Μέση Συνολική Αποζημίωση

$150K - $176K
United States
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος
$131K$150K$176K$187K
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος

$160K

Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη People Data Labs?

Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Μηχανικός Λογισμικού στην People Data Labs in New York City Area φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή $187,200. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην People Data Labs για τον ρόλο Μηχανικός Λογισμικού in New York City Area είναι $131,200.

