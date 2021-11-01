Κατάλογος Εταιρειών
Peapod Digital Labs
Peapod Digital Labs Μισθοί

Ο μισθός της Peapod Digital Labs κυμαίνεται από $89,550 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Επιχειρησιακή Ανάπτυξη στο χαμηλό άκρο έως $233,750 για έναν Διαχειριστής Προϊόντος στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Peapod Digital Labs. Τελευταία ενημέρωση: 8/26/2025

$160K

Μηχανικός Λογισμικού
Median $132K
Διαχειριστής Προϊόντος
Median $234K
Σχεδιαστής Προϊόντος
Median $140K

Επιχειρησιακή Ανάπτυξη
$89.6K
Επιστήμονας Δεδομένων
$138K
Λειτουργίες Μάρκετινγκ
$130K
Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού
$162K
Συχνές Ερωτήσεις

Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην Peapod Digital Labs είναι Διαχειριστής Προϊόντος με ετήσια συνολική αμοιβή $233,750. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Peapod Digital Labs είναι $138,067.

