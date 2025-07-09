Κατάλογος Εταιρειών
PCCW
PCCW Μισθοί

Ο μισθός της PCCW κυμαίνεται από $28,900 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Information Technologist (IT) στο χαμηλό άκρο έως $107,535 για έναν Αρχιτέκτονας Λύσεων στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της PCCW. Τελευταία ενημέρωση: 10/24/2025

Μηχανικός Λογισμικού
Median $67.2K

Μηχανικός Λογισμικού Backend

Επιχειρησιακός Αναλυτής
$62K
Information Technologist (IT)
$28.9K

Αρχιτέκτονας Λύσεων
$108K
Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην PCCW είναι Αρχιτέκτονας Λύσεων at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αμοιβή $107,535. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην PCCW είναι $64,604.

