Paytm Μισθοί

Ο μισθός της Paytm κυμαίνεται από $12,631 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Προσελκυστής Προσωπικού στο χαμηλό άκρο έως $201,000 για έναν Επιχειρησιακή Ανάπτυξη στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Paytm. Τελευταία ενημέρωση: 10/24/2025

Μηχανικός Λογισμικού
Software Engineer $16.3K
Senior Software Engineer $25K
Technical Lead $42K
Senior Technical Lead $63.8K
Principal Engineer $98K

Μηχανικός Λογισμικού Frontend

Μηχανικός Λογισμικού Backend

Μηχανικός Λογισμικού Full-Stack

Μηχανικός Λογισμικού Διασφάλισης Ποιότητας (QA)

Μηχανικός Δεδομένων

Μηχανικός Λογισμικού Ασφαλείας

Μηχανικός DevOps

Διαχειριστής Προϊόντος
Product Manager $40.9K
Senior Product Manager $52.4K
Director $82.5K
Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού
Engineering Manager $70.8K
Senior Engineering Manager $80.2K

Επιστήμονας Δεδομένων
Median $45.8K
Επιχειρησιακός Αναλυτής
Median $31.4K
Σχεδιαστής Προϊόντος
Median $23.2K
Προσελκυστής Προσωπικού
Median $12.6K
Διαχειριστής Τεχνικών Προγραμμάτων
Median $38.8K
Επιχειρησιακή Ανάπτυξη
$201K
Διευθυντής Επιστήμης Δεδομένων
$35.8K
Information Technologist (IT)
$35.1K
Διευθυντής Σχεδιασμού Προϊόντος
$30K
Διαχειριστής Προγραμμάτων
$42K
Διαχειριστής Έργων
$29K
Πωλήσεις
$55.7K
Cybersecurity Analyst
$15.1K
Λείπει ο τίτλος σας;

Αναζητήστε όλους τους μισθούς στη σελίδα αποδοχών ή προσθέστε τον μισθό σας για να βοηθήσετε να ξεκλειδώσει η σελίδα.


Χρονοδιάγραμμα Κατοχύρωσης

10%

ΕΤΟΣ 1

20%

ΕΤΟΣ 2

20%

ΕΤΟΣ 3

25%

ΕΤΟΣ 4

25%

ΕΤΟΣ 5

Τύπος Μετοχών
Options

Στην Paytm, τα Options υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 5 ετών:

  • 10% κατοχυρώνεται στο 1st-ΕΤΟΣ (10.00% ετησίως)

  • 20% κατοχυρώνεται στο 2nd-ΕΤΟΣ (20.00% ετησίως)

  • 20% κατοχυρώνεται στο 3rd-ΕΤΟΣ (20.00% ετησίως)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 4th-ΕΤΟΣ (25.00% ετησίως)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 5th-ΕΤΟΣ (25.00% ετησίως)

25%

ΕΤΟΣ 1

25%

ΕΤΟΣ 2

25%

ΕΤΟΣ 3

25%

ΕΤΟΣ 4

Τύπος Μετοχών
Options

Στην Paytm, τα Options υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 4 ετών:

  • 25% κατοχυρώνεται στο 1st-ΕΤΟΣ (25.00% ετησίως)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 2nd-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 3rd-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 4th-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)

Συχνές Ερωτήσεις

Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην Paytm είναι Επιχειρησιακή Ανάπτυξη at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αμοιβή $201,000. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Paytm είναι $40,890.

