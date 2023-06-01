Paytient Μισθοί

Ο μισθός της Paytient κυμαίνεται από $110,970 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Σχεδιαστής Προϊόντος στο χαμηλό άκρο έως $261,300 για έναν Προσελκυστής Προσωπικού στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Paytient . Τελευταία ενημέρωση: 10/24/2025