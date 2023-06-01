Κατάλογος Εταιρειών
Paytient Μισθοί

Ο μισθός της Paytient κυμαίνεται από $110,970 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Σχεδιαστής Προϊόντος στο χαμηλό άκρο έως $261,300 για έναν Προσελκυστής Προσωπικού στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Paytient. Τελευταία ενημέρωση: 10/24/2025

Σχεδιαστής Προϊόντος
$111K
Διαχειριστής Έργων
$174K
Προσελκυστής Προσωπικού
$261K

Μηχανικός Λογισμικού
$185K
Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού
$174K
Συχνές Ερωτήσεις

Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην Paytient είναι Προσελκυστής Προσωπικού at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αμοιβή $261,300. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Paytient είναι $174,125.

