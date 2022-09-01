Payscale Μισθοί

Κατάλογος Εταιρειών
Ο μισθός της Payscale κυμαίνεται από $80,400 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Πωλήσεις στο χαμηλό άκρο έως $193,463 για έναν Cybersecurity Analyst στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Payscale. Τελευταία ενημέρωση: 10/24/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Μηχανικός Λογισμικού
Median $118K
Αρχηγός Επιτελείου
$151K
Μάρκετινγκ
$155K

Διαχειριστής Προϊόντος
Median $121K
Πωλήσεις
$80.4K
Cybersecurity Analyst
$193K
Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού
Median $175K
Αρχιτέκτονας Λύσεων
$160K
Αναζητήστε όλους τους μισθούς στη σελίδα αποδοχών ή προσθέστε τον μισθό σας για να βοηθήσετε να ξεκλειδώσει η σελίδα.


Συχνές Ερωτήσεις

Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην Payscale είναι Cybersecurity Analyst at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αμοιβή $193,463. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Payscale είναι $153,425.

Άλλοι Πόροι