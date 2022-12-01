Κατάλογος Εταιρειών
Payoneer
Payoneer Μισθοί

Ο μισθός της Payoneer κυμαίνεται από $20,913 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Λειτουργίες Προσωπικού στο χαμηλό άκρο έως $885,550 για έναν Ερευνητής UX στο υψηλό άκρο.

Μηχανικός Λογισμικού
Median $115K

Μηχανικός Λογισμικού Backend

Μηχανικός Λογισμικού Full-Stack

Διαχειριστής Προϊόντος
Median $118K
Αναλυτής Δεδομένων
Median $85K

Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού
Median $179K
Λογιστής
$60.9K
Διευθυντής Επιχειρησιακών Λειτουργιών
$78.3K
Επιχειρησιακή Ανάπτυξη
$184K
Χρηματοοικονομικός Αναλυτής
$358K
Information Technologist (IT)
$98.7K
Λειτουργίες Προσωπικού
$20.9K
Σχεδιαστής Προϊόντος
$72.4K
Διαχειριστής Προγραμμάτων
$120K
Διαχειριστής Έργων
$147K
Προσελκυστής Προσωπικού
$42.5K
Συνολικές Αμοιβές
$40.9K
Ερευνητής UX
$886K
Λείπει ο τίτλος σας;

Αναζητήστε όλους τους μισθούς στη σελίδα αποδοχών ή προσθέστε τον μισθό σας για να βοηθήσετε να ξεκλειδώσει η σελίδα.


Συχνές Ερωτήσεις

Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην Payoneer είναι Ερευνητής UX at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αμοιβή $885,550. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Payoneer είναι $106,605.

Άλλοι Πόροι