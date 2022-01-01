Κατάλογος Εταιρειών
Paymentus
Paymentus Μισθοί

Ο μισθός της Paymentus κυμαίνεται από $40,211 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Εξυπηρέτηση Πελατών στο χαμηλό άκρο έως $114,918 για έναν Διαχειριστής Προϊόντος στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Paymentus. Τελευταία ενημέρωση: 10/24/2025

Μηχανικός Λογισμικού
Median $68.5K

Μηχανικός Λογισμικού Full-Stack

Εξυπηρέτηση Πελατών
$40.2K
Μάρκετινγκ
$108K

Διαχειριστής Προϊόντος
$115K
Αρχιτέκτονας Λύσεων
$108K
Λείπει ο τίτλος σας;

Αναζητήστε όλους τους μισθούς στη σελίδα αποδοχών ή προσθέστε τον μισθό σας για να βοηθήσετε να ξεκλειδώσει η σελίδα.


Συχνές Ερωτήσεις

Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην Paymentus είναι Διαχειριστής Προϊόντος at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αμοιβή $114,918. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Paymentus είναι $107,856.

