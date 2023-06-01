Κατάλογος Εταιρειών
Payhawk
Payhawk Μισθοί

Ο μισθός της Payhawk κυμαίνεται από $36,711 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Λογιστής στο χαμηλό άκρο έως $104,954 για έναν Revenue Operations στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Payhawk. Τελευταία ενημέρωση: 10/24/2025

Λογιστής
$36.7K
Διαχειριστής Προϊόντος
$77.4K
Revenue Operations
$105K

Μηχανικός Λογισμικού
$60.9K
Συχνές Ερωτήσεις

Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην Payhawk είναι Revenue Operations at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αμοιβή $104,954. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Payhawk είναι $69,185.

