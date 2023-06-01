Payfare Μισθοί

Ο μισθός της Payfare κυμαίνεται από $72,866 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Μηχανικός Λογισμικού στο χαμηλό άκρο έως $138,913 για έναν Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Payfare . Τελευταία ενημέρωση: 10/24/2025