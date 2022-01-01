Κατάλογος Εταιρειών
PathAI
PathAI Μισθοί

Το εύρος μισθών της PathAI κυμαίνεται από $109,450 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για Σχεδιαστής Προϊόντος στο χαμηλότερο άκρο έως $411,045 για Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού στο υψηλότερο άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από νυν και πρώην υπαλλήλους της PathAI. Τελευταία ενημέρωση: 8/21/2025

$160K

Πληρωθείτε, Μην Εξαπατηθείτε

Μηχανικός Λογισμικού
Software Engineer I $124K
Senior Software Engineer $206K

Μηχανικός Μηχανικής Μάθησης

Πλήρης Στοίβα Μηχανικός Λογισμικού

Διευθυντής Προϊόντος
Median $170K
Βιοϊατρικός Μηχανικός
$164K

Επιστήμονας Δεδομένων
Median $210K
Σχεδιαστής Προϊόντος
$109K
Πωλήσεις
$255K
Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού
$411K
Συχνές Ερωτήσεις

Ο ρόλος με την υψηλότερη πληρωμή που αναφέρθηκε στην PathAI είναι ο Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αποζημίωση $411,045. Αυτό περιλαμβάνει τον βασικό μισθό, καθώς και τυχόν πιθανή αποζημίωση σε μετοχές και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αποζημίωση που αναφέρθηκε στην PathAI είναι $187,750.

Άλλοι Πόροι