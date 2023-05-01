Passport Shipping Μισθοί

Ο μισθός της Passport Shipping κυμαίνεται από $29,553 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Μηχανικός Λογισμικού στο χαμηλό άκρο έως $111,806 για έναν Διευθυντής Προϊόντος στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Passport Shipping . Τελευταία ενημέρωση: 11/25/2025