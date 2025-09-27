Κατάλογος Εταιρειών
Parker Hannifin
  • Μισθοί
  • Σχεδιαστής Προϊόντος

  • Όλοι οι Μισθοί Σχεδιαστής Προϊόντος

Parker Hannifin Σχεδιαστής Προϊόντος Μισθοί

Η μέση συνολική αποζημίωση Σχεδιαστής Προϊόντος in United States στην Parker Hannifin κυμαίνεται από $128K έως $175K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Parker Hannifin. Τελευταία ενημέρωση: 9/27/2025

Μέση Συνολική Αποζημίωση

$137K - $166K
United States
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος
$128K$137K$166K$175K
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος

$160K

Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη Parker Hannifin?

Συχνές Ερωτήσεις

แพ็กเกจเงินเดือนสูงสุดที่รายงานสำหรับ Σχεδιαστής Προϊόντος ที่ Parker Hannifin in United States อยู่ที่ค่าตอบแทนรวมต่อปี $175,160 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Parker Hannifin สำหรับตำแหน่ง Σχεδιαστής Προϊόντος in United States คือ $128,350

