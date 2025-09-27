Κατάλογος Εταιρειών
Parker Hannifin
  • Μισθοί
  • Μηχανολόγος Μηχανικός

  • Όλοι οι Μισθοί Μηχανολόγος Μηχανικός

Parker Hannifin Μηχανολόγος Μηχανικός Μισθοί

Το διάμεσο πακέτο αποζημίωσης Μηχανολόγος Μηχανικός in United States στην Parker Hannifin ανέρχεται σε $84K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Parker Hannifin. Τελευταία ενημέρωση: 9/27/2025

Μέσος Μισθός
company icon
Parker Hannifin
Manufacturing Engineer
Grand Rapids, MI
Σύνολο ανά έτος
$84K
Επίπεδο
1
Βάση
$80K
Stock (/yr)
$0
Μπόνους
$4K
Έτη στην εταιρεία
3 Έτη
Έτη εμπειρίας
3 Έτη
Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη Parker Hannifin?

$160K

Τελευταίες Υποβολές Μισθών
Εταιρεία

Τοποθεσία | Ημερομηνία

Όνομα Βαθμίδας

Ετικέτα

Έτη Εμπειρίας

Σύνολο / Στην Εταιρεία

Συνολική Αποζημίωση

Βάση | Μετοχές (έτ) | Μπόνους
Δεν βρέθηκαν μισθοί
Συχνές Ερωτήσεις

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Μηχανολόγος Μηχανικός hos Parker Hannifin in United States ligger på en årlig totalkompensasjon på $125,000. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Parker Hannifin for Μηχανολόγος Μηχανικός rollen in United States er $89,000.

Άλλοι Πόροι