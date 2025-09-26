Κατάλογος Εταιρειών
Parker Hannifin
Parker Hannifin Αεροδιαστημικός Μηχανικός Μισθοί

Η μέση συνολική αποζημίωση Αεροδιαστημικός Μηχανικός in United States στην Parker Hannifin κυμαίνεται από $91.3K έως $133K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Parker Hannifin. Τελευταία ενημέρωση: 9/26/2025

Μέση Συνολική Αποζημίωση

$104K - $120K
United States
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος
$91.3K$104K$120K$133K
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος

$160K

Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη Parker Hannifin?

Συχνές Ερωτήσεις

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Αεροδιαστημικός Μηχανικός på Parker Hannifin in United States ligger på en årlig total ersättning på $132,536. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Parker Hannifin för Αεροδιαστημικός Μηχανικός rollen in United States är $91,328.

Άλλοι Πόροι