Parker Hannifin Μισθοί

Ο μισθός της Parker Hannifin κυμαίνεται από $58,808 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Πωλήσεις στο χαμηλό άκρο έως $236,175 για έναν Επιστήμονας Δεδομένων στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Parker Hannifin . Τελευταία ενημέρωση: 9/13/2025