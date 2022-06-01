Parker Hannifin Μισθοί

Κατάλογος Εταιρειών
Ο μισθός της Parker Hannifin κυμαίνεται από $58,808 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Πωλήσεις στο χαμηλό άκρο έως $236,175 για έναν Επιστήμονας Δεδομένων στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Parker Hannifin. Τελευταία ενημέρωση: 9/13/2025

$160K

Μηχανικός Λογισμικού
Median $98.3K
Μηχανολόγος Μηχανικός
Median $84K
Αεροδιαστημικός Μηχανικός
$112K

Αναλυτής Δεδομένων
$79.6K
Επιστήμονας Δεδομένων
$236K
Μηχανικός Υλικού
$138K
Ανθρώπινοι Πόροι
$134K
Τεχνολόγος Πληροφορικής (IT)
$80.4K
Μηχανικός Υλικών
$115K
Σχεδιαστής Προϊόντος
$152K
Διαχειριστής Προϊόντος
$147K
Διαχειριστής Προγραμμάτων
$118K
Διαχειριστής Έργων
$77.4K
Πωλήσεις
$58.8K
Συχνές Ερωτήσεις

Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην Parker Hannifin είναι Επιστήμονας Δεδομένων at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αμοιβή $236,175. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Parker Hannifin είναι $113,676.

