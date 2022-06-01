Κατάλογος Εταιρειών
Parker Hannifin
Parker Hannifin Παροχές

Ασφάλιση, Υγεία & Ευεξία
  • Accidental death and dismemberment (AD&D) Insurance

  • Disability Insurance

  • Dental Insurance

  • Gym / Wellness Reimbursement

  • Employee Assistance Program

  • Health Insurance

  • Maternity Leave

  • Life Insurance

  • Vision Insurance

    • Σπίτι
  • Military Leave

  • Company Phones

  • Adoption Assistance

  • Relocation Bonus

    • Οικονομικά & Συνταξιοδότηση
  • Flexible Spending Account (FSA)

  • 401k

  • Roth 401k

    • Προνόμια & Εκπτώσεις
  • Employee Discount

  • Tuition Reimbursement

