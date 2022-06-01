Αλλαγή
Σύνδεση
Εγγραφή
Όλα τα Δεδομένα
Ανά Τοποθεσία
Ανά Εταιρεία
Ανά Τίτλο
Υπολογιστής Μισθών
Οπτικοποιήσεις Γραφημάτων
Επαληθευμένοι Μισθοί
Πρακτικές Ασκήσεις
Υποστήριξη Διαπραγμάτευσης
Σύγκριση Παροχών
Ποιος Προσλαμβάνει
Έκθεση Αμοιβών 2024
Εταιρείες με τις Υψηλότερες Αμοιβές
Ενσωμάτωση
Ιστολόγιο
Τύπος
Google
Μηχανικός Λογισμικού
Διευθυντής Προϊόντος
Περιοχή Νέας Υόρκης
Επιστήμονας Δεδομένων
Προβολή Μεμονωμένων Στοιχείων Δεδομένων
Levels FYI Logo
Μισθοί
📂 Όλα τα Δεδομένα
🌎 Ανά Τοποθεσία
🏢 Ανά Εταιρεία
🖋 Ανά Τίτλο
🏭️ Ανά Κλάδο
📍 Χάρτης Μισθών
📈 Οπτικοποιήσεις Γραφημάτων
🔥 Εκατοστημόρια Πραγματικού Χρόνου
🎓 Πρακτικές Ασκήσεις
❣️ Σύγκριση Παροχών
🎬 Έκθεση Αμοιβών 2024
🏆 Εταιρείες με τις Υψηλότερες Αμοιβές
💸 Υπολογισμός Κόστους Συνάντησης
#️⃣ Υπολογιστής Μισθών
Συνεισφορά
Προσθήκη Μισθού
Προσθήκη Παροχών Εταιρείας
Προσθήκη Αντιστοίχισης Επιπέδων
Θέσεις Εργασίας
Υπηρεσίες
Υπηρεσίες για Υποψηφίους
💵 Καθοδήγηση Διαπραγμάτευσης
📄 Αξιολόγηση Βιογραφικού
🎁 Χαρίστε μια Αξιολόγηση Βιογραφικού
Για Εργοδότες
Διαδραστικές Προσφορές
Εκατοστημόρια Πραγματικού Χρόνου 🔥
Αξιολόγηση Αποζημιώσεων
Για Ακαδημαϊκή Έρευνα
Σύνολο Δεδομένων Αποζημιώσεων
Κοινότητα
← Κατάλογος Εταιρειών
Parker Hannifin
Εργάζεστε Εδώ;
Διεκδικήστε την Εταιρεία σας
Επισκόπηση
Μισθοί
Παροχές
Θέσεις Εργασίας
Νέο
Συνομιλία
Parker Hannifin Παροχές
Προσθήκη Παροχών
Σύγκριση
Ασφάλιση, Υγεία & Ευεξία
Accidental death and dismemberment (AD&D) Insurance
Disability Insurance
Dental Insurance
Gym / Wellness Reimbursement
Employee Assistance Program
Health Insurance
Maternity Leave
Life Insurance
Vision Insurance
Σπίτι
Military Leave
Company Phones
Adoption Assistance
Relocation Bonus
Οικονομικά & Συνταξιοδότηση
Flexible Spending Account (FSA)
401k
Roth 401k
Προνόμια & Εκπτώσεις
Employee Discount
Tuition Reimbursement
Προβολή Δεδομένων ως Πίνακας
Parker Hannifin Προνόμια & Παροχές
Παροχή
Περιγραφή
Accidental death and dismemberment (AD&D) Insurance
Offered by employer
Disability Insurance
Offered by employer
Dental Insurance
Offered by employer
Gym / Wellness Reimbursement
Offered by employer
Employee Assistance Program
Offered by employer
Health Insurance
Offered by employer
Maternity Leave
Offered by employer
Life Insurance
Offered by employer
Vision Insurance
Offered by employer
Military Leave
Offered by employer
Company Phones
Offered by employer
Adoption Assistance
Offered by employer
Relocation Bonus
Offered by employer
Flexible Spending Account (FSA)
Offered by employer
401k
Offered by employer
Roth 401k
Offered by employer
Employee Discount
Offered by employer
Tuition Reimbursement
Offered by employer
Προτεινόμενες Θέσεις
Δεν βρέθηκαν προτεινόμενες θέσεις για την Parker Hannifin
Σχετικές Εταιρείες
Emerson
The Timken Company
DuPont
Flowserve
Leidos
Δείτε όλες τις εταιρείες ➜
Άλλοι Πόροι
Ετήσια Αναφορά Αμοιβών
Υπολογισμός Συνολικής Αμοιβής