Parity Technologies
Parity Technologies Ανθρώπινοι Πόροι Μισθοί

Η μέση συνολική αποζημίωση Ανθρώπινοι Πόροι in Germany στην Parity Technologies κυμαίνεται από €69.2K έως €96.8K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Parity Technologies. Τελευταία ενημέρωση: 9/26/2025

Μέση Συνολική Αποζημίωση

€75.1K - €90.9K
Germany
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος
€69.2K€75.1K€90.9K€96.8K
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος

€143K

Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη Parity Technologies?

Συχνές Ερωτήσεις

The highest paying salary package reported for a Ανθρώπινοι Πόροι at Parity Technologies in Germany sits at a yearly total compensation of €96,756. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Parity Technologies for the Ανθρώπινοι Πόροι role in Germany is €69,231.

