Parafin
Parafin Μισθοί

Ο μισθός της Parafin κυμαίνεται από $123,156 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Επιχειρησιακές Λειτουργίες στο χαμηλό άκρο έως $210,000 για έναν Μηχανικός Λογισμικού στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Parafin. Τελευταία ενημέρωση: 10/13/2025

$160K

Μηχανικός Λογισμικού
Median $210K

Μηχανικός Λογισμικού Backend

Επιχειρησιακές Λειτουργίες
$123K
Χρονοδιάγραμμα Κατοχύρωσης

25%

ΕΤΟΣ 1

25%

ΕΤΟΣ 2

25%

ΕΤΟΣ 3

25%

ΕΤΟΣ 4

Στην Parafin, τα Χορηγήσεις μετοχών/συμμετοχικού κεφαλαίου υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 4 ετών:

  • 25% κατοχυρώνεται στο 1st-ΕΤΟΣ (25.00% ετησίως)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 2nd-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 3rd-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 4th-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)

Συχνές Ερωτήσεις

The highest paying role reported at Parafin is Μηχανικός Λογισμικού with a yearly total compensation of $210,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Parafin is $166,578.

