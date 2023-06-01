Parafin Μισθοί

Ο μισθός της Parafin κυμαίνεται από $123,156 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Επιχειρησιακές Λειτουργίες στο χαμηλό άκρο έως $210,000 για έναν Μηχανικός Λογισμικού στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Parafin . Τελευταία ενημέρωση: 10/13/2025