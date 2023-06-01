Paradigm Health Μισθοί

Ο μισθός της Paradigm Health κυμαίνεται από $160,000 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Μηχανικός Λογισμικού στο χαμηλό άκρο έως $228,850 για έναν Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Paradigm Health . Τελευταία ενημέρωση: 10/24/2025