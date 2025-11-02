Κατάλογος Εταιρειών
Papaya Global Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού Μισθοί

Το διάμεσο πακέτο αποζημίωσης Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού in Poland στην Papaya Global ανέρχεται σε PLN 336K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Papaya Global. Τελευταία ενημέρωση: 11/2/2025

Μέσος Μισθός
company icon
Papaya Global
Software Engineering Manager
hidden
Σύνολο ανά έτος
PLN 336K
Επίπεδο
L3
Βάση
PLN 336K
Stock (/yr)
PLN 0
Μπόνους
PLN 0
Έτη στην εταιρεία
0-1 Έτη
Έτη εμπειρίας
5-10 Έτη
Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη Papaya Global?
Block logo
+PLN 217K
Robinhood logo
+PLN 333K
Stripe logo
+PLN 74.7K
Datadog logo
+PLN 131K
Verily logo
+PLN 82.2K
Τελευταίες Υποβολές Μισθών
Εταιρεία

Τοποθεσία | Ημερομηνία

Όνομα Βαθμίδας

Ετικέτα

Έτη Εμπειρίας

Σύνολο / Στην Εταιρεία

Συνολική Αποζημίωση

Βάση | Μετοχές (έτ) | Μπόνους
Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού στην Papaya Global in Poland φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή PLN 381,072. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Papaya Global για τον ρόλο Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού in Poland είναι PLN 336,240.

