Η μέση συνολική αποζημίωση Ανθρώπινο Δυναμικό in United Kingdom στην Papaya Global κυμαίνεται από £42.7K έως £59.5K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Papaya Global. Τελευταία ενημέρωση: 11/2/2025

Μέση Συνολική Αποζημίωση

£45.8K - £53.9K
United Kingdom
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος
£42.7K£45.8K£53.9K£59.5K
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος

Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη Papaya Global?

Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Ανθρώπινο Δυναμικό στην Papaya Global in United Kingdom φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή £59,544. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Papaya Global για τον ρόλο Ανθρώπινο Δυναμικό in United Kingdom είναι £42,749.

