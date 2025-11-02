Κατάλογος Εταιρειών
Η μέση συνολική αποζημίωση Επιτυχία Πελατών in Israel στην Papaya Global κυμαίνεται από ₪181K έως ₪256K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Papaya Global. Τελευταία ενημέρωση: 11/2/2025

Μέση Συνολική Αποζημίωση

₪205K - ₪243K
Israel
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος
₪181K₪205K₪243K₪256K
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος

Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Επιτυχία Πελατών στην Papaya Global in Israel φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή ₪256,329. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Papaya Global για τον ρόλο Επιτυχία Πελατών in Israel είναι ₪180,545.

