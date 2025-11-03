Κατάλογος Εταιρειών
Η μέση συνολική αποζημίωση Μηχανικός Λογισμικού in Israel στην Papaya Gaming κυμαίνεται από ₪307K έως ₪419K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Papaya Gaming. Τελευταία ενημέρωση: 11/3/2025

Μέση Συνολική Αποζημίωση

₪329K - ₪397K
Israel
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος
₪307K₪329K₪397K₪419K
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος

Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Μηχανικός Λογισμικού στην Papaya Gaming in Israel φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή ₪418,838. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Papaya Gaming για τον ρόλο Μηχανικός Λογισμικού in Israel είναι ₪306,907.

Άλλοι Πόροι