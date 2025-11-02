Κατάλογος Εταιρειών
Pandora
Pandora Αρχιτέκτονας Λύσεων Μισθοί

Η μέση συνολική αποζημίωση Αρχιτέκτονας Λύσεων in Denmark στην Pandora κυμαίνεται από DKK 874K έως DKK 1.22M ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Pandora. Τελευταία ενημέρωση: 11/2/2025

Μέση Συνολική Αποζημίωση

DKK 946K - DKK 1.1M
Denmark
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος
DKK 874KDKK 946KDKK 1.1MDKK 1.22M
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος

Χρονοδιάγραμμα Κατοχύρωσης

25%

ΕΤΟΣ 1

25%

ΕΤΟΣ 2

25%

ΕΤΟΣ 3

25%

ΕΤΟΣ 4

Τύπος Μετοχών
RSU

Στην Pandora, τα RSUs υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 4 ετών:

  • 25% κατοχυρώνεται στο 1st-ΕΤΟΣ (25.00% ετησίως)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 2nd-ΕΤΟΣ (25.00% ετησίως)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 3rd-ΕΤΟΣ (25.00% ετησίως)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 4th-ΕΤΟΣ (25.00% ετησίως)



Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Αρχιτέκτονας Λύσεων στην Pandora in Denmark φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή DKK 1,224,157. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Pandora για τον ρόλο Αρχιτέκτονας Λύσεων in Denmark είναι DKK 874,398.

Άλλοι Πόροι