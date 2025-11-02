Κατάλογος Εταιρειών
Η μέση συνολική αποζημίωση Πωλήσεις in Canada στην Pandora κυμαίνεται από CA$57.6K έως CA$81.8K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Pandora. Τελευταία ενημέρωση: 11/2/2025

Μέση Συνολική Αποζημίωση

CA$65.5K - CA$77.6K
Canada
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος
CA$57.6KCA$65.5KCA$77.6KCA$81.8K
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος

Χρονοδιάγραμμα Κατοχύρωσης

25%

ΕΤΟΣ 1

25%

ΕΤΟΣ 2

25%

ΕΤΟΣ 3

25%

ΕΤΟΣ 4

Τύπος Μετοχών
RSU

Στην Pandora, τα RSUs υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 4 ετών:

  • 25% κατοχυρώνεται στο 1st-ΕΤΟΣ (25.00% ετησίως)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 2nd-ΕΤΟΣ (25.00% ετησίως)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 3rd-ΕΤΟΣ (25.00% ετησίως)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 4th-ΕΤΟΣ (25.00% ετησίως)



Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Πωλήσεις στην Pandora in Canada φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή CA$81,829. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Pandora για τον ρόλο Πωλήσεις in Canada είναι CA$57,636.

