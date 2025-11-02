Κατάλογος Εταιρειών
Pandora Διευθυντής Έργων Μισθοί

Η μέση συνολική αποζημίωση Διευθυντής Έργων in United States στην Pandora κυμαίνεται από $62.3K έως $88.5K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Pandora. Τελευταία ενημέρωση: 11/2/2025

Μέση Συνολική Αποζημίωση

$70.5K - $80.3K
United States
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος
$62.3K$70.5K$80.3K$88.5K
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος

Χρονοδιάγραμμα Κατοχύρωσης

25%

ΕΤΟΣ 1

25%

ΕΤΟΣ 2

25%

ΕΤΟΣ 3

25%

ΕΤΟΣ 4

Τύπος Μετοχών
RSU

Στην Pandora, τα RSUs υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 4 ετών:

  • 25% κατοχυρώνεται στο 1st-ΕΤΟΣ (25.00% ετησίως)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 2nd-ΕΤΟΣ (25.00% ετησίως)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 3rd-ΕΤΟΣ (25.00% ετησίως)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 4th-ΕΤΟΣ (25.00% ετησίως)



Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Διευθυντής Έργων στην Pandora in United States φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή $88,500. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Pandora για τον ρόλο Διευθυντής Έργων in United States είναι $62,250.

Άλλοι Πόροι