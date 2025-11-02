Κατάλογος Εταιρειών
Pandora
Εργάζεστε Εδώ; Διεκδικήστε την Εταιρεία σας
    Levels FYI Logo
  • Μισθοί
  • Αναλυτής Δεδομένων

  • Όλοι οι Μισθοί Αναλυτής Δεδομένων

Pandora Αναλυτής Δεδομένων Μισθοί

Η μέση συνολική αποζημίωση Αναλυτής Δεδομένων in Panama στην Pandora κυμαίνεται από PAB 39.5K έως PAB 55.3K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Pandora. Τελευταία ενημέρωση: 11/2/2025

Μέση Συνολική Αποζημίωση

PAB 42.9K - PAB 51.9K
Panama
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος
PAB 39.5KPAB 42.9KPAB 51.9KPAB 55.3K
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος

Χρειαζόμαστε μόνο 3 ακόμη Αναλυτής Δεδομένων υποβολές στην Pandora για να ξεκλειδώσουμε!

Προσκαλέστε τους φίλους σας και την κοινότητά σας να προσθέσουν μισθούς ανώνυμα σε λιγότερο από 60 δευτερόλεπτα. Περισσότερα δεδομένα σημαίνουν καλύτερες πληροφορίες για αναζητούντες εργασία όπως εσείς και την κοινότητά μας!

💰 Προβολή Όλων Μισθοί

💪 Συνεισφέρετε Ο Μισθός Σας

Block logo
+PAB 57.9K
Robinhood logo
+PAB 88.9K
Stripe logo
+PAB 20K
Datadog logo
+PAB 35K
Verily logo
+PAB 22K
Don't get lowballed

Χρονοδιάγραμμα Κατοχύρωσης

25%

ΕΤΟΣ 1

25%

ΕΤΟΣ 2

25%

ΕΤΟΣ 3

25%

ΕΤΟΣ 4

Τύπος Μετοχών
RSU

Στην Pandora, τα RSUs υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 4 ετών:

  • 25% κατοχυρώνεται στο 1st-ΕΤΟΣ (25.00% ετησίως)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 2nd-ΕΤΟΣ (25.00% ετησίως)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 3rd-ΕΤΟΣ (25.00% ετησίως)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 4th-ΕΤΟΣ (25.00% ετησίως)



Λάβετε Επαληθευμένους Μισθούς στο Email σας

Εγγραφείτε για επαληθευμένες Αναλυτής Δεδομένων προσφορές.Θα λαμβάνετε την ανάλυση των στοιχείων αποδοχών μέσω email. Μάθετε Περισσότερα

Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από το reCAPTCHA και την Πολιτική Απορρήτου και Όρους Χρήσης της Google.

Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Αναλυτής Δεδομένων στην Pandora in Panama φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή PAB 55,252. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Pandora για τον ρόλο Αναλυτής Δεδομένων in Panama είναι PAB 39,534.

Προτεινόμενες Θέσεις

    Δεν βρέθηκαν προτεινόμενες θέσεις για την Pandora

Σχετικές Εταιρείες

  • One Medical
  • Yelp
  • Etsy
  • Grubhub
  • LendingClub
  • Δείτε όλες τις εταιρείες ➜

Άλλοι Πόροι