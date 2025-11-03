Κατάλογος Εταιρειών
Pandora Group
Pandora Group Αναλυτής Δεδομένων Μισθοί

Η μέση συνολική αποζημίωση Αναλυτής Δεδομένων in Poland στην Pandora Group κυμαίνεται από PLN 189K έως PLN 265K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Pandora Group. Τελευταία ενημέρωση: 11/3/2025

Μέση Συνολική Αποζημίωση

PLN 205K - PLN 238K
Poland
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος
PLN 189KPLN 205KPLN 238KPLN 265K
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Αναλυτής Δεδομένων στην Pandora Group in Poland φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή PLN 265,064. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Pandora Group για τον ρόλο Αναλυτής Δεδομένων in Poland είναι PLN 189,332.

