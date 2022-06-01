PandaDoc Μισθοί

Ο μισθός της PandaDoc κυμαίνεται από $26,928 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Ερευνητής UX στο χαμηλό άκρο έως $150,750 για έναν Αναλυτής Δεδομένων στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της PandaDoc . Τελευταία ενημέρωση: 8/26/2025