Κατάλογος Εταιρειών
Panda Restaurant Group
Εργάζεστε Εδώ; Διεκδικήστε την Εταιρεία σας
    Levels FYI Logo
  • Μισθοί
  • Τεχνολόγος Πληροφορικής (IT)

  • Όλοι οι Μισθοί Τεχνολόγος Πληροφορικής (IT)

Panda Restaurant Group Τεχνολόγος Πληροφορικής (IT) Μισθοί

Η μέση συνολική αποζημίωση Τεχνολόγος Πληροφορικής (IT) στην Panda Restaurant Group κυμαίνεται από $96.6K έως $135K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Panda Restaurant Group. Τελευταία ενημέρωση: 11/2/2025

Μέση Συνολική Αποζημίωση

$104K - $122K
United States
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος
$96.6K$104K$122K$135K
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος

Χρειαζόμαστε μόνο 3 ακόμη Τεχνολόγος Πληροφορικής (IT) υποβολές στην Panda Restaurant Group για να ξεκλειδώσουμε!

Προσκαλέστε τους φίλους σας και την κοινότητά σας να προσθέσουν μισθούς ανώνυμα σε λιγότερο από 60 δευτερόλεπτα. Περισσότερα δεδομένα σημαίνουν καλύτερες πληροφορίες για αναζητούντες εργασία όπως εσείς και την κοινότητά μας!

💰 Προβολή Όλων Μισθοί

💪 Συνεισφέρετε Ο Μισθός Σας

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed

Συμβάλλετε
Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη Panda Restaurant Group?

Λάβετε Επαληθευμένους Μισθούς στο Email σας

Εγγραφείτε για επαληθευμένες Τεχνολόγος Πληροφορικής (IT) προσφορές.Θα λαμβάνετε την ανάλυση των στοιχείων αποδοχών μέσω email. Μάθετε Περισσότερα

Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από το reCAPTCHA και την Πολιτική Απορρήτου και Όρους Χρήσης της Google.

Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Τεχνολόγος Πληροφορικής (IT) στην Panda Restaurant Group φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή $134,550. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Panda Restaurant Group για τον ρόλο Τεχνολόγος Πληροφορικής (IT) είναι $96,600.

Προτεινόμενες Θέσεις

    Δεν βρέθηκαν προτεινόμενες θέσεις για την Panda Restaurant Group

Σχετικές Εταιρείες

  • Pinterest
  • Airbnb
  • SoFi
  • Databricks
  • Roblox
  • Δείτε όλες τις εταιρείες ➜

Άλλοι Πόροι