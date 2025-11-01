Κατάλογος Εταιρειών
Panda Restaurant Group
Panda Restaurant Group Επιχειρηματικός Αναλυτής Μισθοί

Η μέση συνολική αποζημίωση Επιχειρηματικός Αναλυτής in China στην Panda Restaurant Group κυμαίνεται από CN¥101K έως CN¥138K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Panda Restaurant Group. Τελευταία ενημέρωση: 11/1/2025

Μέση Συνολική Αποζημίωση

CN¥108K - CN¥131K
China
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος
CN¥101KCN¥108KCN¥131KCN¥138K
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος

Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη Panda Restaurant Group?

Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Επιχειρηματικός Αναλυτής στην Panda Restaurant Group in China φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή CN¥138,016. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Panda Restaurant Group για τον ρόλο Επιχειρηματικός Αναλυτής in China είναι CN¥101,133.

