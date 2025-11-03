Κατάλογος Εταιρειών
Panda Health
Panda Health Μηχανικός Λογισμικού Μισθοί

Η μέση συνολική αποζημίωση Μηχανικός Λογισμικού in India στην Panda Health κυμαίνεται από ₹5.82M έως ₹8.45M ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Panda Health. Τελευταία ενημέρωση: 11/3/2025

Μέση Συνολική Αποζημίωση

₹6.6M - ₹7.67M
India
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος
₹5.82M₹6.6M₹7.67M₹8.45M
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος

Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη Panda Health?

Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Μηχανικός Λογισμικού στην Panda Health in India φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή ₹8,451,241. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Panda Health για τον ρόλο Μηχανικός Λογισμικού in India είναι ₹5,823,545.

Άλλοι Πόροι