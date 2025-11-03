Η μέση συνολική αποζημίωση Μηχανικός Λογισμικού in India στην Panda Health κυμαίνεται από ₹5.82M έως ₹8.45M ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Panda Health. Τελευταία ενημέρωση: 11/3/2025
Μέση Συνολική Αποζημίωση
Προσκαλέστε τους φίλους σας και την κοινότητά σας να προσθέσουν μισθούς ανώνυμα σε λιγότερο από 60 δευτερόλεπτα. Περισσότερα δεδομένα σημαίνουν καλύτερες πληροφορίες για αναζητούντες εργασία όπως εσείς και την κοινότητά μας!