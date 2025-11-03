Η αποζημίωση Μηχανικός Λογισμικού in United States στην Panasonic κυμαίνεται από $108K ανά year για L1 έως $168K ανά year για L4. Το διάμεσο yearιο πακέτο αποζημίωσης in United States ανέρχεται σε $156K. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Panasonic. Τελευταία ενημέρωση: 11/3/2025
Όνομα Επιπέδου
Σύνολο
Βασικός
Μετοχές
Μπόνους
L1
$108K
$102K
$333
$5.8K
L2
$ --
$ --
$ --
$ --
L3
$147K
$135K
$0
$11.4K
L4
$168K
$155K
$0
$13K
Εταιρεία
Όνομα Βαθμίδας
Έτη Εμπειρίας
Συνολική Αποζημίωση
|Δεν βρέθηκαν μισθοί
