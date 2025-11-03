Κατάλογος Εταιρειών
Panasonic Διευθυντής Προγραμμάτων Μισθοί

Η μέση συνολική αποζημίωση Διευθυντής Προγραμμάτων in United Kingdom στην Panasonic κυμαίνεται από £58.7K έως £80.1K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Panasonic. Τελευταία ενημέρωση: 11/3/2025

Μέση Συνολική Αποζημίωση

£62.8K - £75.9K
United Kingdom
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος
£58.7K£62.8K£75.9K£80.1K
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος

Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη Panasonic?

Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Διευθυντής Προγραμμάτων στην Panasonic in United Kingdom φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή £80,050. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Panasonic για τον ρόλο Διευθυντής Προγραμμάτων in United Kingdom είναι £58,657.

