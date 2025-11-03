Κατάλογος Εταιρειών
Palo Alto Networks
Palo Alto Networks Σχεδιαστής Προϊόντος Μισθοί

Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Palo Alto Networks. Τελευταία ενημέρωση: 11/3/2025

Μέση Συνολική Αποζημίωση

CA$389K - CA$451K
Canada
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος
CA$343KCA$389KCA$451KCA$497K
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος

+CA$80.8K
+CA$124K
+CA$27.9K
+CA$48.8K
+CA$30.6K
Χρονοδιάγραμμα Κατοχύρωσης

25%

ΕΤΟΣ 1

25%

ΕΤΟΣ 2

25%

ΕΤΟΣ 3

25%

ΕΤΟΣ 4

Τύπος Μετοχών
RSU

Στην Palo Alto Networks, τα RSUs υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 4 ετών:

  • 25% κατοχυρώνεται στο 1st-ΕΤΟΣ (25.00% ετησίως)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 2nd-ΕΤΟΣ (6.25% τριμηνιαία)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 3rd-ΕΤΟΣ (6.25% τριμηνιαία)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 4th-ΕΤΟΣ (6.25% τριμηνιαία)

Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Σχεδιαστής Προϊόντος στην Palo Alto Networks in Canada φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή CA$497,301. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Palo Alto Networks για τον ρόλο Σχεδιαστής Προϊόντος in Canada είναι CA$342,678.

