Palo Alto Networks Επιτυχία Πελατών Μισθοί

Η μέση συνολική αποζημίωση Επιτυχία Πελατών in United States στην Palo Alto Networks κυμαίνεται από $228K έως $312K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Palo Alto Networks. Τελευταία ενημέρωση: 11/3/2025

Μέση Συνολική Αποζημίωση

$247K - $293K
United States
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος
$228K$247K$293K$312K
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος

Χρονοδιάγραμμα Κατοχύρωσης

25%

ΕΤΟΣ 1

25%

ΕΤΟΣ 2

25%

ΕΤΟΣ 3

25%

ΕΤΟΣ 4

Τύπος Μετοχών
RSU

Στην Palo Alto Networks, τα RSUs υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 4 ετών:

  • 25% κατοχυρώνεται στο 1st-ΕΤΟΣ (25.00% ετησίως)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 2nd-ΕΤΟΣ (6.25% τριμηνιαία)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 3rd-ΕΤΟΣ (6.25% τριμηνιαία)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 4th-ΕΤΟΣ (6.25% τριμηνιαία)

Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Επιτυχία Πελατών στην Palo Alto Networks in United States φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή $312,225. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Palo Alto Networks για τον ρόλο Επιτυχία Πελατών in United States είναι $228,060.

Άλλοι Πόροι