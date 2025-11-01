Κατάλογος Εταιρειών
Paharpur Cooling Towers
Εργάζεστε Εδώ; Διεκδικήστε την Εταιρεία σας
    Levels FYI Logo
  • Μισθοί
  • Πολιτικός Μηχανικός

  • Όλοι οι Μισθοί Πολιτικός Μηχανικός

Paharpur Cooling Towers Πολιτικός Μηχανικός Μισθοί

Η μέση συνολική αποζημίωση Πολιτικός Μηχανικός in India στην Paharpur Cooling Towers κυμαίνεται από ₹5.53M έως ₹7.55M ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Paharpur Cooling Towers. Τελευταία ενημέρωση: 11/1/2025

Μέση Συνολική Αποζημίωση

₹5.92M - ₹7.16M
India
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος
₹5.53M₹5.92M₹7.16M₹7.55M
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος

Χρειαζόμαστε μόνο 3 ακόμη Πολιτικός Μηχανικός υποβολές στην Paharpur Cooling Towers για να ξεκλειδώσουμε!

Προσκαλέστε τους φίλους σας και την κοινότητά σας να προσθέσουν μισθούς ανώνυμα σε λιγότερο από 60 δευτερόλεπτα. Περισσότερα δεδομένα σημαίνουν καλύτερες πληροφορίες για αναζητούντες εργασία όπως εσείς και την κοινότητά μας!

💰 Προβολή Όλων Μισθοί

💪 Συνεισφέρετε Ο Μισθός Σας

Block logo
+₹5.03M
Robinhood logo
+₹7.72M
Stripe logo
+₹1.73M
Datadog logo
+₹3.04M
Verily logo
+₹1.91M
Don't get lowballed

Συμβάλλετε
Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη Paharpur Cooling Towers?

Λάβετε Επαληθευμένους Μισθούς στο Email σας

Εγγραφείτε για επαληθευμένες Πολιτικός Μηχανικός προσφορές.Θα λαμβάνετε την ανάλυση των στοιχείων αποδοχών μέσω email. Μάθετε Περισσότερα

Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από το reCAPTCHA και την Πολιτική Απορρήτου και Όρους Χρήσης της Google.

Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Πολιτικός Μηχανικός στην Paharpur Cooling Towers in India φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή ₹7,546,119. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Paharpur Cooling Towers για τον ρόλο Πολιτικός Μηχανικός in India είναι ₹5,529,484.

Προτεινόμενες Θέσεις

    Δεν βρέθηκαν προτεινόμενες θέσεις για την Paharpur Cooling Towers

Σχετικές Εταιρείες

  • Snap
  • Apple
  • LinkedIn
  • Tesla
  • Flipkart
  • Δείτε όλες τις εταιρείες ➜

Άλλοι Πόροι