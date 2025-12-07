Κατάλογος Εταιρειών
Paddle
Εργάζεστε Εδώ; Διεκδικήστε την Εταιρεία σας
    Levels FYI Logo
  • Μισθοί
  • Λειτουργίες Μάρκετινγκ

  • Όλοι οι Μισθοί Λειτουργίες Μάρκετινγκ

Paddle Λειτουργίες Μάρκετινγκ Μισθοί

Η μέση συνολική αποζημίωση Λειτουργίες Μάρκετινγκ in Sweden στην Paddle κυμαίνεται από SEK 438K έως SEK 625K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Paddle. Τελευταία ενημέρωση: 12/7/2025

Μέση Συνολική Αποζημίωση

$52.7K - $61.7K
Sweden
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος
$46K$52.7K$61.7K$65.6K
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος

Χρειαζόμαστε μόνο 3 ακόμη Λειτουργίες Μάρκετινγκ υποβολές στην Paddle για να ξεκλειδώσουμε!

Προσκαλέστε τους φίλους σας και την κοινότητά σας να προσθέσουν μισθούς ανώνυμα σε λιγότερο από 60 δευτερόλεπτα. Περισσότερα δεδομένα σημαίνουν καλύτερες πληροφορίες για αναζητούντες εργασία όπως εσείς και την κοινότητά μας!

💰 Προβολή Όλων Μισθοί

💪 Συνεισφέρετε Ο Μισθός Σας


Συμβάλλετε
Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη Paddle?

Λάβετε Επαληθευμένους Μισθούς στο Email σας

Εγγραφείτε για επαληθευμένες Λειτουργίες Μάρκετινγκ προσφορές.Θα λαμβάνετε την ανάλυση των στοιχείων αποδοχών μέσω email. Μάθετε Περισσότερα

Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από το reCAPTCHA και την Πολιτική Απορρήτου και Όρους Χρήσης της Google.

Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Λειτουργίες Μάρκετινγκ στην Paddle in Sweden φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή SEK 624,768. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Paddle για τον ρόλο Λειτουργίες Μάρκετινγκ in Sweden είναι SEK 437,872.

Προτεινόμενες Θέσεις

    Δεν βρέθηκαν προτεινόμενες θέσεις για την Paddle

Σχετικές Εταιρείες

  • FundApps
  • Starling Bank
  • Streetbees
  • QuantumBlack
  • Soldo
  • Δείτε όλες τις εταιρείες ➜

Άλλοι Πόροι

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/paddle/salaries/marketing-operations.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.